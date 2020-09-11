Afyonkarahisar'da motosikletli gençlerin ölümden dönme anı kameraya yansıdı

Tarım aracına çarpmamak için manevra yapan ve o esnada üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletteki gençler, ölümden son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Afyonkarahisar’a bağlı Şuhut ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 8 Eylül günü kaza meydana geldi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda Şuhut kaşağından dönmek isteyen ve patpat diye tabir edilen tarım aracı aynı istikametten gelen motosikleti fark etmedi.

İŞ YERİNİN KAPISINA ÇARPARAK DURABİLDİLER

Hızını kesemeyen ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet ise patpatı geç fark edip çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı. Motosiklet kaldırıma çıkarak yol kenarında bulunan ve oto galeri olarak faaliyet gösteren iş yerinin kapısına çarparak durabildi.

Motosikletli gençler ölümden döndü VİDEO



PAT PAT SÜRÜCÜSÜ YOLUNA DEVAM ETTİ

Yere düşen gençler kazayı yara almadan atlatırken, kaldırımda ve iş yerinde kaza esnasında kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Bir anlık refleksle ölümden dönen gençler ise düştükleri yerden çevredekilerin yardımı ile kalkarken, kazaya sebebiyet veren patpat sürücüsünün ise durmayarak yoluna devam ettiği iddia edildi.













