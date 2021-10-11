Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kontrolden çıkan servisin ağaçlara çarpıp devrilmesi sonucu 5 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 öğrenci de yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında, ilkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 03 UU 567 plakalı minibüs kontrolden çıktı.

Çevredeki ağaçlara çarpıp devrilen minibüs, ortadan ikiye bölündü.

5 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetti. Yaralanan Rana (12) ve Musa Eser (10), Hakan Tek (16), Yağmur Duran ve bir öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.

Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

ÖĞRENCİDEN YARDIM ÇAĞRISI

Öte yandan kazayı hafif sıyrıklarla atlatan öğrencinin yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki köye kendi imkanlarıyla ulaşarak ihbarda bulunduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Durumu iyi olan sürücü A.Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var VİDEO



BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN YARALILARA ZİYARET

Bir program için kentte bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İscehisar Karamehmet Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı çocukları ziyaret etti. Bakan Bilgin, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyede bulundu.