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    Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracı çarpıştı: 9 yaralı

    Polis aracıyla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci, 2'si polis 9 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
    • AA
    • 22.11.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 17:42
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    Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracı çarpıştı: 9 yaralı

    Afyonkarahisar Eski Çevik Kuvvet Kavşağı'nda, 03 S 0030 plakalı servis aracı ile polis aracı çarpıştı.

    5'İ ÖĞRENCİ 9 YARALI

    Kazada servisteki 5'i öğrenci 7 kişi ile 2 polis yaralandı.

    HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

    Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Afyonkarahisar da öğrenci servisiyle polis aracı çarpıştı: 9 yaralı #1

    Afyonkarahisar da öğrenci servisiyle polis aracı çarpıştı: 9 yaralı #2

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