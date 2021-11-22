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- Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracı çarpıştı: 9 yaralı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracı çarpıştı: 9 yaralı
Polis aracıyla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci, 2'si polis 9 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
- AA
- 22.11.2021 - 17:35
- Güncelleme : 22.11.2021 - 17:42
Afyonkarahisar Eski Çevik Kuvvet Kavşağı'nda, 03 S 0030 plakalı servis aracı ile polis aracı çarpıştı.
5'İ ÖĞRENCİ 9 YARALI
Kazada servisteki 5'i öğrenci 7 kişi ile 2 polis yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.