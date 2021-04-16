Afyonkarahisar'da otomobil ile tır kavşakta çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile tır kavşakta çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Emirdağ ilçesinde, kavşakta tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da, Tez- Çatallı kavşağında, S.B. (45) yönetimindeki otomobil, kavşağa geldiği sırada H.T. (64) yönetimindeki tır ile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil refüje savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İhbarla gelen ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkartarak, ambulanslarla hastaneye sevk etti.

3 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede müdahale edilen yaralılardan M.N. (48), R.M. (21) ve Y.K. (20), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü S.B. ile aynı araçtaki Y.F.A. (22) ise Emirdağ Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.

Kazanın ardından TIR sürücüsü H.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

















