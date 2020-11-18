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- Afyonkarahisar'da otomobil kazası: 3 yaralı
Afyonkarahisar'da otomobil kazası: 3 yaralı
Bir arazi aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
- İHA
- 18.11.2020 - 13:15
- Güncelleme : 18.11.2020 - 13:30
Afyonkarahisar’da arazi aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Rıfat D., idaresindeki 03 LA 344 plakalı arazi aracı karşı yönden gelen Mehmet İ., yönetimindeki 20 ACK 724 plakalı otomobil ile çarpıştı.
3 YARALI
Çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıkan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mehmet İ., ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Huriye İ., Emine İ., yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Yaralılar ambulans ile Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.