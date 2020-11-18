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    Afyonkarahisar'da otomobil kazası: 3 yaralı

    Bir arazi aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
    • İHA
    • 18.11.2020 - 13:15
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 13:30
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    Afyonkarahisar'da otomobil kazası: 3 yaralı

    Afyonkarahisar’da arazi aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgilere göre, Rıfat D., idaresindeki 03 LA 344 plakalı arazi aracı karşı yönden gelen Mehmet İ., yönetimindeki 20 ACK 724 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    3 YARALI

    Çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıkan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mehmet İ., ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Huriye İ., Emine İ., yaralandı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Yaralılar ambulans ile Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Afyonkarahisar da otomobil kazası: 3 yaralı #1

    Afyonkarahisar da otomobil kazası: 3 yaralı #2

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