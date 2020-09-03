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    Afyonkarahisar'da otomobil yön levhası direğine çarptı: 1 ölü

    Kontrolden çıkıp yön levhası direğine çarpan otomobilin, 40 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 03.09.2020 - 15:58
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 15:58
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    Afyonkarahisar'da otomobil yön levhası direğine çarptı: 1 ölü

    Afyonkarahisar-Ankara çevre yolu şehir merkezi girişinde 40 yaşındaki Nigar Erbatur'un kullandığı 03 ABR 658 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yön levhası direğine çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Erbatur, kurtarılamadı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Nigar Erbatur'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Afyonkarahisar da otomobil yön levhası direğine çarptı: 1 ölü #1

    Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Afyonkarahisar da otomobil yön levhası direğine çarptı: 1 ölü #2

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