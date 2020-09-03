Afyonkarahisar'da otomobil yön levhası direğine çarptı: 1 ölü

Kontrolden çıkıp yön levhası direğine çarpan otomobilin, 40 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar-Ankara çevre yolu şehir merkezi girişinde 40 yaşındaki Nigar Erbatur'un kullandığı 03 ABR 658 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yön levhası direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Erbatur, kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nigar Erbatur'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.