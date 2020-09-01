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    Afyonkarahisar'da otomobilde lahit bulundu

    Afyonkarahisar'da park halindeki bir otomobilde, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen lahit ele geçirilirken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.09.2020 - 23:42
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    Afyonkarahisar'da otomobilde lahit bulundu

     

    Afyonkarahisar İl Jandarma ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine Susuz Beldesi’nde park halindeki bir otomobilde arama yaptı.

    ARAÇTA LAHİTLE YAKALANDILAR

    Jandarma ekibi, araçta bulunan ve tarihi niteliği olduğu değerlendirilen bir lahit ele geçirdi.

    Araçta bulunan iki kişi ise gözaltına alındı. Lahit, incelenmesi için Müze Müdürlüğü’ne gönderildi.

     

    Afyonkarahisar da otomobilde lahit bulundu #1

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