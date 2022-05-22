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    Afyonkarahisar'da pastanecinin ikramını tadarken boğuldu

    Sinanpaşa ilçesindeki pastanede siparişini beklerken tadım yapan vatandaşın boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.
    • 22.05.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 12:33
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    Afyonkarahisar'da pastanecinin ikramını tadarken boğuldu

    Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki soğuk baklava ikramı, müşteriyi canından ediyordu.

    İHA'nın aktarımına göre girdiği pastanede soğuk baklava sipariş eden vatandaşa, işletme sahibi tadına bakması için ikramda bulundu.

    Boğulma tehlikesi geçirdi

    Baklavayı tadarken tatlının üzerindeki kakaonun boğazında kaldığı vatandaş bir anda koşturmaya başladı.

    Su ile boğazını temizlemek isteyen adam başarılı olamayınca, dışarı çıkıp kaldırımdaki çöp tenekesine kusmak istedi.

    Heimlich manevrası uygulandı

    Yaşananları bir süre izleyen iş yeri sahibi ise müşterisinin boğazında kalan kakaoyu çıkaramadığını görünce dışarı çıkıp, müşterisinin beline sarılıp hayat kurtaran ‘Heimlich’ manevrasını yaptı.

    Manevra ile talihsiz adam adeta hayata dönerken boğazında kalan kakaoyu çıkarmayı başardı.

    Afyonkarahisar'da pastanecinin ikramını tadarken boğuldu ViDEO

    Afyonkarahisar da pastanecinin ikramını tadarken boğuldu #1

    Afyonkarahisar da pastanecinin ikramını tadarken boğuldu #2

    Afyonkarahisar da pastanecinin ikramını tadarken boğuldu #3


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