Afyonkarahisar'da 'pes' dedirten görüntü: Yerde yatan karısının kafasına tekme attı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kadına şiddet...

Olayın geçtiğimiz kasım ayında ilçeye bağlı Koçerli köyünde yaşandığı öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinin yeni ortaya çıktığı olayda, iddiaya göre G.K. isimli şahsın karısı C.K., geçimsizlik ve şiddet nedeniyle evini terk ederek aynı köyde yaşayan kardeşinin evine sığındı.

ÖNCE TARTIŞTI, SONRA TARTAKLADI

Bunu öfkelenen G.K., karısının kaldığı kız kardeşinin evine gitti.

Bir süre karısıyla tartışan G.K., ardından karısını tartaklamaya başladı.

Bunun üzerine karısı C.K., elinde bulunan kovadaki suyu G.K.'nin üzerine dökerek kurtulmaya çalıştı.

ÖFKELENİP SOPAYLA VURDU

Daha çok öfkelenen G.K., eline geçirdiği sopayla karısına vurmaya başladı.

C.K., aldığı sopa darbelerinin ardından çığlık çığlığa kalıp, bağırarak yardım istedi.

YERE DÜŞMESİNE RAĞMEN TEKMELEDİ

Yere düşen C.K., bu defa taş alarak kendini korumak istedi ancak öfkesi dinmeyen G.K., karısının elinden taşı alıp sopayla tekrar darbetmeye devam etti.

Yaşanan arbedede yere düşen C.K. yerde tekmelendi.

Bu esnada G.K.'nin, "Hadi karakola git" diyerek karısına bağırması ise dikkatlerden kaçmadı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, tarafları gözaltına alıp, ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.