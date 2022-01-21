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    Afyonkarahisar'da PKK'lı şahıs yüz tanıma sistemiyle tespit edildi

    Afyonkarahisar'da PKK/PYD'ye üye olmak suçundan sınır dışı kararı verilen yabancı uyruklu kişi, yüz tanıma sistemi ile tespit edilerek yakalandı.
    • İHA
    • 21.01.2022 - 18:16
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    Afyonkarahisar'da PKK'lı şahıs yüz tanıma sistemiyle tespit edildi

    Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu şahıslara yönelik Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde yabancı şahıslara yönelik yapılan uygulamada bir şahsın kimliğini ibraz edememesi üzerine Yüz Tanıma Sistemi ile sorgu yapıldı.

    YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE YAKALANDI

    Yapılan sorguda PKK/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2020 yılında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan ve hakkında süresiz sınır dışı kararı verilen, yabancı uyruklu Muhammed Yusuf isimli şahıs ülkemize illegal yollardan giriş yaptığı anlaşıldı.

    Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından şahıs deport edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği bildirildi.

    Afyonkarahisar da PKK lı şahıs yüz tanıma sistemiyle tespit edildi #1


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