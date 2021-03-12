Afyonkarahisar'da polise bıçak ve balta ile direndi

Afyonkarahisar'da polise bıçak ve balta ile direndi

Duvar ve trafik tabelalarına yazı yazan ve gözaltına alınmak istenirken polise bıçak ve balta ile direnen şüpheli kısa süreli mücadelesi sonrası gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde duvar ve trafik tabelalarına çeşitli yazılar yazıldığı tespit edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin S.B. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Ardından operasyon yapan ekipler S.B.’nin Konak mahallesindeki evine gidince şahıs polise kapıyı açmayarak direnince ekipler kapıyı kırarak eve baskın yaptı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu defada evde eline aldığı bıçak ve balta ile polise direnen S.B., kısa süreli bir arbede sonrası kimse yaralanmadan etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Evde arama yapan ekipler, 1 adet balta, 2 adet bıçak, 2 adet muşta, 10 adet yasak kitap, tabelalara yazı yazmada kullanılan 22 adet keçeli kalem, 1 adet bandana, 1 adet yeşil zemin üzerine Arapça yazılar bulunan bayrak, 1 adet tablet ve 2 adet sprey boya ile muhtelif sayıda kendisinin hazırladığı bildiri ve dokümanlar ele geçirildi.









