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    Afyonkarahisar'da polisin bastığı evden 1 metrelik heykel çıktı

    Afyonkarahisar'da polis tarafından baskın düzenlenen evde bir metre uzunluğunda ve 70-80 kilogram ağırlığında kadın heykeli ele geçirildi.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 03:24
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    Afyonkarahisar'da polisin bastığı evden 1 metrelik heykel çıktı

    Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından bu akşam bir eve baskın düzenlendi. Hacıhalife mahallesi Lokman sokakta bulunan H.S. isimli şahsın evine düzenlenen baskında evin her tarafı polis tarafından didik dik arandı.

    1 METRE UZUNLUĞUNDA KADIN HEYKELİ BULUNDU

    Ekipler yapılan aramada yaklaşık bir metre uzunluğunda 70-80 kilogram ağırlığında kolları omuzlarından kesik kadın figürlü bir adet heykel ve iki parça halinde el detektörü ele geçirdi.

    Olayla ilgili olarak ikamette bulunan H.S. ve yabancı uyruklu Y.H. isimli şahıslar heykel ile birlikte gerekli işlemler için Bolvadin Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Polis tarafından olaya ilişkin tahkikat başlatıldığı bildirildi.

    Afyonkarahisar da polisin bastığı evden 1 metrelik heykel çıktı #1

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