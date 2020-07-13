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    Afyonkarahisar'da polislere saldırı: 4 polis yaralandı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünü sona erdirmek isteyen polis memurları düğüncüler tarafından saldırıya uğradı.
    • AA
    • 13.07.2020 - 06:46
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    Afyonkarahisar'da polislere saldırı: 4 polis yaralandı

    Afyonkarahisar'ın Kanlıca Mahallesi 270'nci Sokakra yapılan bir düğünü, polis memurları koronavirüs tedbirleri kapsamında sonra erdirmek istedi.

    Düğün sahibi ve müzisyenlere gerekli bilgilendirmeyi yapan polisler, düğünde alkol alan bir grubun önce sözlü, ardından da hem fiziki hem de sandalyeli saldırısına uğradı.

    Saldırıda 4 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Afyonkarahisar'da polislere saldırı: 4 polis yaralandı #1

    SALDIRAN 5 KİŞİ VE DÜĞÜN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

    Düğünün yapıldığı sokakta geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, polis memurlarına saldıran 5 kişi ile düğün sahibini gözaltına aldı.

    Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Afyonkarahisar'da polislere saldırı: 4 polis yaralandı #2

    Afyonkarahisar'da polislere saldırı: 4 polis yaralandı #3

    Afyonkarahisar'da polislere saldırı: 4 polis yaralandı #4

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