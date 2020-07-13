Afyonkarahisar'da polislere saldırı: 4 polis yaralandı

Afyonkarahisar'ın Kanlıca Mahallesi 270'nci Sokakra yapılan bir düğünü, polis memurları koronavirüs tedbirleri kapsamında sonra erdirmek istedi.

Düğün sahibi ve müzisyenlere gerekli bilgilendirmeyi yapan polisler, düğünde alkol alan bir grubun önce sözlü, ardından da hem fiziki hem de sandalyeli saldırısına uğradı.

Saldırıda 4 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SALDIRAN 5 KİŞİ VE DÜĞÜN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Düğünün yapıldığı sokakta geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, polis memurlarına saldıran 5 kişi ile düğün sahibini gözaltına aldı.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.