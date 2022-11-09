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    Afyonkarahisar'da polisten kaçan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

    Afyonkarahisar'da uyuşturucu suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
    • 09.11.2022 - 20:33
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    Afyonkarahisar'da polisten kaçan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

    Afyonkarahisar'da Emirdağ ilçe merkezinde bölgede denetim yapan trafik polisleri bir şahsın kendisini görünce bir anda kaçmaya başladığını fark etti.

    Şahsın peşine düşen ekipler defalarca 'dur' ihtarında bulunsa da şüpheli şahıs ihtarlara uymayarak kaçmaya devam etti.

    Kaçmaya devam edince bacağından vuruldu

    Ekipler ardından 3 el uyarı ateşi açtı. Fakat kaçmayı sürdüren şüpheli bir inşaat alanına girmek üzereyken polisler tarafından bacağından vurularak yakalandı.

    Şüpheli şahıs ardından polisler tarafından çağırılan 112 Acil servis ambulansı ile tedavi edilmek üzere Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Uyuşturucudan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi

    Yapılan kimlik incelemesinde şüphelinin isminin Ali S. olduğu ve uyuşturucu suçundan dolayı 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

    İHA'nın aktardığına göre olayın ardından polis ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

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