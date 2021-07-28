Afyonkarahisar’da polisten müşteri kılığında fuhuş operasyonu

Bir evde fuhuş yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri, müşteri kılığına girerek adrese operasyon düzenledi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Gülnihal K., gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bir evde fuhuş yapıldığını tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti.

CEP TELEFONU ÜZERİNDEN ANLAŞILDIĞI TESPİT EDİLDİĞİ

Erenler Mahallesin’deki bir adreste, bir cep telefonu numarası üzerinden anlaşılan kişilerle fuhuş yapıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri müşteri kılığına girerek adrese gitti.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Adreste bulunan ve hakkında 9 adet suç bulunan Gülnihal K. (44) isimli kadın gözaltına alındı.

Suçunu kabul eden Gülnihal K., gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldı.