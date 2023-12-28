Afyonkarahisar'da refüje devrilen minibüsteki 12 kişi yaralandı

AA
Afyonkarahisar'da Erkan M. idaresindeki 03 BA 284 plakalı işçi taşıyan minibüs, Fuar kavşağı istikametinden Efeli kavşağına seyir halindeyken refüje devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ekipler sevk edildi
Kazada yaralanan 12 kişi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların durumu iyi
Tedavileri süren aralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazada, minibüsün devrildiği refüjdeki ağaçlar da zarar gördü.
Soruşturma sürüyor
Polis ekipleri kazanın ardından soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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