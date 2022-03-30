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    Afyonkarahisar'da saman yüklü kamyonet, görenleri şaşırttı

    Saman balyası yükle bir kamyonet adeta kazaya davetiye çıkarcasına trafikte ilerlerken, görenleri endişelendirdi.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 02:28
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    Afyonkarahisar'da saman yüklü kamyonet, görenleri şaşırttı

    Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde saman yüklü kamyonetin sürücülerin hayatını hiçe saydığı görüntüler kameraya alındı. İlçenin en işlek caddesinde görüntülenen bir saman balyası yüklü kamyonet onca sürücünün canını adeta tehlikeye soktu.

    TEDBİR ALMADAN TRAFİKTE İLERLEDİ

    Kasasındaki saman balyaları yan yatmış vaziyette trafikte ilerleyen kamyonet sürücüsü gerekli önlemleri alması gerekirken hiçbir tedbir almadan trafikte ilerlemeye devam etti. Kamyonetin yan yatmış hali diğer sürücülerin de yürüklerini ağzına getirdi.

    Afyonkarahisar da saman yüklü kamyonet, görenleri şaşırttı #1

    Afyonkarahisar da saman yüklü kamyonet, görenleri şaşırttı #2


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