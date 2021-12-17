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    Afyonkarahisar'da servisten inen liseli kıza araç çarptı

    Servis aracından inmesinin ardından yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi genç kıza minibüs çarpınca ağır yaralandı. Yaralı kıza aracın çarpma anı kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 15:29
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    Afyonkarahisar'da servisten inen liseli kıza araç çarptı

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Bademli Mahallesi Şehitler Caddesi’nde lise ikinci sınıf öğrencisi Samiye B., okuldan çıktıktan sonra servis aracına bindi.

    Evinin yakınlarına gelen Samiye B., kendisini taşıyan servis aracından cadde üzerinde indi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada M.Ç., idaresindeki 03 KV 856 plakalı minibüs Samiye B.’ye çarptı.

    Çarpmanın etkisi genç kız minibüsün önünde bir süre sürüklendi.

    SÜRÜKLENME ANI KAMERADA

    Yaşanan kazı anı ise bir başka aracın önündeki kameraya yansıdı. Görüntüde genç kıza minibüsün çarpması ve sürükleme anı saniye saniye kayıt altına alındı.

    Afyonkarahisar'da servisten inen liseli kıza araç çarptı VİDEO


    DURUMU AĞIR

    Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri genç kızı Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Kazanın ardından Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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    Afyonkarahisar da servisten inen liseli kıza araç çarptı #2

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