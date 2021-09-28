Yük treninin ekmek servisi yapan kamyonete çarpmasıyla yaralanan kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte ekmek taşıyan kamyonete yük trenini çarptı.

Ahmet Başpınar idaresindeki 03 L 4775 plakalı kamyonet seyir halinde ilerlerken, eski Afyon yolu üzerindeki hemzemin geçitten geçen yük treni ile çarpışarak savruldu.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da seyir halindeki kamyonete yük treni çarptı VİDEO

ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Kazanın ardından yük treni yoluna devam ederken, ekmek arabasındaki ekmekler ise olay yerine gelen bir başka araca yüklendikten sonra kazaya karışan kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.