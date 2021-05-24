Afyonkarahisar’da silah kaçakçılarına operasyon

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, birçok adrese baskın yapıldı. Aramalarda çok sayıda silah ele geçirilirken, 13 kişi hakkında işlem başlatıldı.