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Afyonkarahisar’da silah kaçakçılarına operasyon
Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, birçok adrese baskın yapıldı. Aramalarda çok sayıda silah ele geçirilirken, 13 kişi hakkında işlem başlatıldı.
- DHA
- 24.05.2021 - 18:07
- Güncelleme : 24.05.2021 - 18:09
Afyonkarahisar’da, silah kaçakçıları ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Sandıklı ilçesinde 13 şüpheliye ait 21 farklı adrese operasyon düzenlendi.
Silah ve mühimmat kaçakçılığı suçu kapsamında düzenlenen operasyonlarda, söz konusu adreslerde aramalar yapıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
3 ruhsatsız tabanca, 184 tabanca fişeği, 6 tabanca şarjörü, 12 cep telefonu ve SIM kart ile silah tamirinde kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Yakalanan 13 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında gerekli adli işlemlere başlatıldı.
Afyonkarahisar’da silah kaçakçılarına operasyon VİDEO