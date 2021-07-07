Afyonkarahisar'da sokak köpeği çocuğa saldırdı

Sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki kız çocuğu, saldırı sonrası başından ve kulağından yaralandı. Hastanelik olan minik kıza 9 dikiş atıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Stadyum Mahallesi Örnek Evler mevkiinde, 9 yaşındaki ağabeyi ile oyun oynayan 6 yaşındaki N.Y., yanlarına gelen sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı.

KIZ ÇOCUĞUNU ISIRARAK YARALADI

N.Y. saldırıdan kaçamayınca köpek küçük kızı yere yatırıp üstüne çıktı ve kafası ile kulağından ısırdı. Ağabey T.Y. ise bağırarak yardım istedi. Sesi duyan ailenin komşusu Fadime Özdemir olaya müdahale edip birkaç dakikalık uğraşın ardından küçük kızı köpeğin altından almaya başardı.

KAFASINA 9 DİKİŞ ATILDI

Köpekten kurtulan çocuk hemen ağabeyi ile koşarak evine gitti. Evde çay içtikleri sırada N.Y.'yi kanlar içinde gören baba Murat Yüksel ve anne Atiye Yüksel küçük kızı Dinar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. N.Y.'nin kafasına 9 dikiş atılırken, kulağındaki ısırığa ise müdahale etti.

"ÇOCUĞUMU SOKAKTAN BULMADIM"

Olayın ardından polis ve belediyeye şikayetçi olduklarını söyleyen baba Yüksel, kızı ile oğlunun büyük korku yaşadığını belirtti.

Baba Yüksel, “Oğlum kızımı alarak koşarak eve geldi ve bir baktım kızım kanlar içinde. İsmini bilmediğim bir komşum çocuğumu köpeğin altından kurtarıyor. Bunun önlemini alsınlar. Benim çocuğumun başına gelen başka çocukların başına da gelebilir. Ben çocuğumu sokaktan bulmadım, kimse de bulmadı. Bunu kim besliyor, kim barındırıyorsa bunun önlemini alsın. Sorumlusu hesabını kanun önünde bana verecek.” dedi.

BELEDİYR HAREKETE GEÇTİ

Köpeğin saldırısına uğrayan N.Y. ise olaydan dolayı çok korktuğunu söyleyerek dili döndüğünce yaşadığı dehşeti anlatmaya çalıştı. Olay sonrası bölgeye gelen belediye ekipleri saldırgan köpeği bulup, barınağa götürmek için çalışma yaptı.