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    Afyonkarahisar'da süphelinin cinayeti işleme nedeni: Alnımın yazısıymış

    Atatürk İlkokulu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş’ı silahla öldüren Süleyman K., cinayeti neden işlediğiniz sorusuna "Alnımın yazısıymış" diyerek cevap verdi.
    • 29.07.2022 - 17:47
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    Afyonkarahisar'da süphelinin cinayeti işleme nedeni: Alnımın yazısıymış

    Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde  Süleyman K. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı  Atatürk İlkokulu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş’ı tabancayla vurdu.

    Kurşunların hedefi olan Ramazan Altuntaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Komşusunu ve eşini de vurdu

    Ardından yaşadığı yerin yaklaşık 20 km ilerideki Işıklar beldesine giden Süleyman K., burada kendilerine ait köfteci dükkanında eşi Zübeyde K.’ya ateş açtı.

    Şüpheli şahıs, kendisine engel olmak isteyen ve market işleten komşu Balı B.’yi de vurdu.

    Afyonkarahisar'da süphelinin cinayeti işleme nedeni: Alnımın yazısıymış


    Astsubay oğlunun ısrarı üzerine teslim oldu

    Olayın ardından kaçan Süleyman K.’yı yakalamak için polis ve jandarma, çalışma başlattı.

    Her yerde aranmaya başlanan Süleyman K., dün gece geç saatlerde jandarmaya giderek teslim oldu.

    Süleyman K.’yı astsubay olan oğlunun teslim olması konusunda ikna ederek jandarmaya götürdüğü öğrenildi.

    Afyonkarahisar da süphelinin cinayeti işleme nedeni: Alnımın yazısıymış #1

    Cinayeti işleme nedeni: Alnımın yazısıymış

    Öte yandan katil zanlısının oğlu, babasının arkasından 'kafanı kaldır baba' diye bağırdı.

    Süleyman K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisteki sorgusunun ardından Süleyman K., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

    Süleyman K., adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna ise "Alnımın yazısıymış." yanıtını verdi.

    İHA'nın haberine göre; polis eşliğinde adliyeye giren Süleyman K.’nın savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

    Afyonkarahisar da süphelinin cinayeti işleme nedeni: Alnımın yazısıymış #2

    Afyonkarahisar da süphelinin cinayeti işleme nedeni: Alnımın yazısıymış #3


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