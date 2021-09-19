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- Afyonkarahisar'da sürücünün takla attığı kaza kamerada
Afyonkarahisar'da sürücünün takla attığı kaza kamerada
Bir otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlanırken, kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.
- DHA
- 19.09.2021 - 18:01
- Güncelleme : 19.09.2021 - 18:04
Saat 09.00 sıralarında, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Dombayova mevkisinde Sandıklı'dan Dinar yönüne giden araç kaça yaptı.
S.F.'nin kullandığı 58 KC 448 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından taklalar atarak şarampole yuvarlandı.
YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.F., ilk müdahalesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden alındı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Afyonkarahisar'da sürücünün takla attığı kaza kamerada VİDEO