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    Afyonkarahisar'da, swinger operasyonu

    Sosyal medya üzerinden swinger (eş değiştirme) paylaşımlarında bulunan evli çift, kimliğini gizleyerek kendileriyle buluşma ayarlayan polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 17.12.2020 - 19:58
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    Afyonkarahisar'da, swinger operasyonu

     

    Afyonkarahisar'da polis ekipleri, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan swinger (eş değiştirme) ilanı vererek, müstehcen görüntüler paylaşan bir çifti takibe aldı.

    Polis olduklarını gizleyen ekipler çiftle iletişime geçerek, görüşmek istedi.

    Bu kapsamda Afyonkarahisar kent merkezindeki bir parkta buluşma ayarlandı.

    HAKLARINDA İŞLEM YAPILDI

    Parka giden ekiplerle buluşmaya gelen G.G. (34) adlı kadın ile eşi M.G. (39), sosyal medya hesabının kendilerine ait olduğunu doğruladı.

    G.G. ve M.G. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi gereği 'müstehcenlik' suçundan şüpheli olarak işlem yapıldı.

     


    Afyonkarahisar da, swinger operasyonu #1

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