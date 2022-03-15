Afyonkarahisar'da tahliye olacaktı, tekrar tutuklandı

Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 ölünün, 5 kişinin de yaralandığı kazanın duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmasına karar verilen İsmail D., cezaevinden çıkamadı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisi kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana daldı.

Korkunç kazada, İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında minibüsü kullanan Adalettin Ş., ile servis ihalesini alan İsmail D., tutuklandı.

Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada, şoför Adalettin Ş.'nin tutukluluk halinin devamına İsmail D.’nin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

TAHLİYE SEVİNCİNİ YAŞAYAMADAN TUTUKLANDI

Tutuksuz yargılanmasına karar verilen İsmail D., savcılığın itirazı ile 2. Ağır Ceza Mahkemesince tekrar tutuklandı.

Şahıs cezaevinden çıkamadan tekrar tutuklanırken, ölen öğrencilerin ailelileri yüreklerini bir nebze olsun su serpilmiş olduğunu belirtti.