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    Afyonkarahisar'da tahliye olacaktı, tekrar tutuklandı

    Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 ölünün, 5 kişinin de yaralandığı kazanın duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmasına karar verilen İsmail D., cezaevinden çıkamadı.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 12:23
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    Afyonkarahisar'da tahliye olacaktı, tekrar tutuklandı

    Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisi kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana daldı.

    Korkunç kazada, İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında minibüsü kullanan Adalettin Ş., ile servis ihalesini alan İsmail D., tutuklandı.

    Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada, şoför Adalettin Ş.'nin tutukluluk halinin devamına İsmail D.’nin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

    TAHLİYE SEVİNCİNİ YAŞAYAMADAN TUTUKLANDI

    Tutuksuz yargılanmasına karar verilen İsmail D., savcılığın itirazı ile 2. Ağır Ceza Mahkemesince tekrar tutuklandı.

    Şahıs cezaevinden çıkamadan tekrar tutuklanırken, ölen öğrencilerin ailelileri yüreklerini bir nebze olsun su serpilmiş olduğunu belirtti.

    Afyonkarahisar da tahliye olacaktı, tekrar tutuklandı #1

    Afyonkarahisar da tahliye olacaktı, tekrar tutuklandı #2


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