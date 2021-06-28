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    Afyonkarahisar’da tamircinin öldüğü patlama anı

    Bozulan tır körüğünü tamir etmek isteyen 32 yaşındaki esnafın, meydana gelen patlamada hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 13:43
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    Afyonkarahisar’da tamircinin öldüğü patlama anı

    Afyonkarahisar’da E.K.’nin kullandığı 26 BN 979 plakalı tır, Emirdağ-Bolvadin karayolunda arıza yaptı.

    Sürücü E.K., bunun üzerine tırı yakındaki bir akaryakıt istasyonuna park ederek, tamir için Emirdağ Sanayi Sitesi'ndeki tamirci esnafı Yasin Akgün’den (32) yardım istedi.

    Akgün, belirtilen adrese giderek dorsenin altında tamir işlemi yapmaya başladı.

    HAVA DOLU KÖRÜK PATLADI

    Bu sırada içi hava dolu körük, henüz belirlenemeyen sebepten ötürü patladı.

    Dorsenin düşmesi sonucu ağır yaralanan Akgün için çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye gelen ekipler, Akgün’ü ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    PATLAMA ANI KAMERADA

    Akgün, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Yaşanan feci olayda tırın içi hava dolu körüğünün patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Afyonkarahisar’da tamircinin öldüğü patlama anı #1

    Afyonkarahisar’da tamircinin öldüğü patlama anı #2

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