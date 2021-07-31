3 bin yıllık geçmişi ile bölgenin önemli tarih ve kültür mirası noktalarından biri olan Frig Vadisi’nde, tarihi eserler üzerine sprey boyalarla yazılmış yazılara yönelik çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar’ın önemli tarih ve kültür mirası 3 bin yıllık Frig Vadisi’nde tarihi eserlerin üzerine sprey boya ile yazılan yazılara yönelik çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in girişimleri ile bölgede başlatılan proje kapsamında İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü ve çevresinde tarihi eserler üzerindeki sprey boyalar özel bir teknik ile silinmeye başlandı.

Eserlere herhangi bir zararı olmadan uygulanan çalışmalar hakkında Vali Gökmen Çiçek sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

“DEĞERLERİMİZİ BİRLİKTE KORUMALIYIZ”

Bölgede temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından güvenlik kamera sisteminin devreye alınacağını belirten Çiçkek, “Frigya bölgemizdeki tarihi yapılara yazılan yazılar siliniyor. Yaptığımız yeni kamera sistemleriyle kontrol edeceğiz. Sorumlulara gerekli cezaları vereceğiz. Ancak insanın içi acıyor. Bunları silmek o kadar zahmetli ki ayrıca bir maliyeti var. Değerlerimizi birlikte korumalıyız.” dedi.

Afyonkarahisar’da, tarihi eserler üzerindeki yazılar siliniyor VİDEO

