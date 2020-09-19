Afyonkarahisar'da tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı

Kendisine doğru elinde sopayla koşan akaryakıt istasyonu çalışanına otomobiliyle çarpan saldırgan sürücü, polis tarafından aranırken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kimliği belirsiz bir sürücü ve beraberindeki kişi, otomobille Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Yeni Mahalle Eskişehir Caddesi Yıldıztepe mevkisindeki akaryakıt istasyonuna geldi.

İstasyon çalışanı Tunay Çıldır, ikiliden daha önce aldıkları yakıtın parasını ödemelerini istedi.

OTOMOBİLİ ÜZERİNE SÜRÜP, ÇARPTI

İkili ile Çıldır arasında tartışma çıktı. Turgay Çıldır, istasyondaki bir odadan eline aldığı sopayla otomobile doğru koşmaya başladı. Sürücü ise, otomobil ile Tunay Çıldır'a çarptı. Çıldır, araç ile duvar arasında sıkıştı.

Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı İZLE

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Diğer çalışanların müdahalesi üzerine ikili, otomobille kaçtı.

Ayakları ile omuzunda kırık bulunan Tunay Çıldır ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Tunay Çıldır'ın ameliyata alınacağı öğrenildi. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polisin soruşturması devam ediyor.