Termal devremülk satışı yaptıkları iddiasıyla 150 milyon liralık vurgun yapan çeteye, ikinci dalga operasyonu yapıldı. 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı, termal devremülk tesisleriyle ünlü Gazlıgöl beldesinde 4 termal tesis sahibi, çağrı merkezi kurarak tesislerde devremülkleri olan kişilere telefonla ulaşmaya başladı.

Şahıslar, mağdurlara devremülklerinin tapularının çıkarılması, Arap ve Avrupalı turistlere kiraya verilmek üzere teminat miktarları alıp kâr payı vereceklerini söyledi.

DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI İDDİA EDİLDİ

Şüphelilerin, mailorder sistemi üzerinden satış yaptıkları kişilerin aynı bilgilerini kullanarak mevcut tutarlardan daha yüksek miktarlarda paralar çekerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.

Afyonkarahisar'da termal devremülk dolandırıcılarına operasyon VİDEO



150 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şahısların, bu yöntemlerle 7 binin üstünde kişinin yaklaşık 150 milyon lirasını dolandırdıkları öne sürüldü.

İLK OPERASYONDAN SONRA 19 TUTUKLAMA

Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz ocak ayında Afyonkarahisar merkezli İzmir’de yapılan operasyonda önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenleyerek 33 kişiyi gözaltına aldı. Bu şahıslardan hakim karşısına çıkarılan 33 kişiden 19’u tutuklanırken, 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





100'E YAKIN JANDARMA GÖREV ALDI

Operasyonun ikinci dalgası ise hafta başında yapıldı. İkinci operasyonda yine örgüt üyesi oldukları iddia edilen 13’ü kadın 25 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahısların, savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde mahkeme çıkarılmaları bekleniyor.

Öte yandan operasyonda, 100’e yakın jandarma ekibinin aylarca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdikleri ve elde edilen deliller üzerine harekete geçerek operasyonu yaptıkları öğrenildi.