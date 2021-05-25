Afyonkarahisar'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da hatalı sollama yapan bir ticari araç ile karşı yoldan gelen tırın çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hatalı sollama yapan hafif ticari aracın tır ile çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazanın sonucunda 45 yaşındaki Necla Taş yaşamını yitirirken, aynı araçtaki eşi ve 4 çocuğu yaralandı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, saat 23.00 sıralarında Çay- Dinar karayolu Arızalı köyü mevkiinde meydana geldi. Şuhut’tan Çay yönünde giden Rüştü Taş (52) yönetimindeki 06 AJ 9833 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak şarampole yuvarlandı.

TIR SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler hafif ticari araçta bulunan Necla Taş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, aynı araçtaki eşi Rüştü Taş ile çocukları Bahri Taş (24), Mehmet Taş (22), Fatma Nur Taş (18) ve Yusuf Taş (10) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

Necla Taş’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olay yerinden kaçan tır sürücüsünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.