Afyonkarahisar’da tır ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı

Afyonkarahisar’da tır ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı

Tır ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu tır sürücüsü kazayı yaralı atlatırken, diğer sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Afyonkarahisar’ın Dinar- Çay karayolunda seyir halinde olan Ali O.S. yönetimindeki tır, karşı yönden gelen Zülkarneyn Paltalı'nın kullandığı hafif ticari araçla Akçaköy mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın şiddeti ile hafif ticari araç hurdaya dönerken, tırda maddi hasar meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü Zülkarneyn Paltalı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Vefat eden sürücünün cansız bedeni, Dinar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tır sürücüsü gözaltına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.