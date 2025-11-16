Afyonkarahisar’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afyonkarahisar–Kütahya kara yolu Cumalı kavşağında trafik kazası meydana geldi.

N.Ö. (25) yönetimindeki 51 KB 833 plakalı tır, B.A. (26) idaresindeki 48 ATV 409 plakalı otomobille çarpıştı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü B.A. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta bulunan B.A. (12), Y.A. (8) ile tır sürücüsü N.Ö. yaralı olarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan küçük B.A. (12), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, tır sürücüsü N.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.