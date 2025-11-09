Afyonkarahisar'da tırın dorsesinden tuğlalar yola düştü

- Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde bir tır, dorsesinden tuğlaları yola düşürdü.
- Düşen tuğlalar diğer sürücüler için ciddi tehlike oluşturdu.
- Tırın bu durumu seyir halindeki sürücüler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde trafikte ilerleyen bir tır, dorsesinde taşıdığı tuğla yükü ile sürücülere korku dolu anlar yaşattı
Görüntülerde, rüzgarın şiddetiyle dorsedeki tuğlaların araç çukura girip çıktıkça dorseden aşağıya düştüğü görülüyor.
TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLAR
Sürücünün gerekli önlemleri almadan taşıdığı tuğlalar, yolda ilerleyen diğer araçlar için ciddi tehlike oluşturdu. Tuğlaların düştüğünü fark eden sürücüler, tırdan uzaklaşarak güvenli mesafe bırakmaya çalıştı.
Tır sürücüsünün durumdan habersiz bir şekilde, neredeyse yıkılma aşamasına gelmiş tuğla yüküyle ilerlemesi, trafikteki diğer sürücüler ve sosyal medyada görüntüleri izleyenler tarafından “pes” dedirtti.