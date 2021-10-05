Açılan ve açılacak olan maden ocakları için bölgede çalışan tırların, okul yolunu kullanmasını istemeyen vatandaşlar ve öğrenciler pankart açarak tepki gösterdi.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yeni maden ocakları açıldı.

Açılan ocakların ardından Derbent köyünün ormanına da mermer ocağı açılması için çalışmalara başlandı.

Çalışmalar sırasında tırlar, azami ağırlığın üzerinde yük taşımak zorunda kalınca köy yolunu tercih etti.

TRAKTÖRLE YOLU KAPATTILAR

Tırların, okula giden öğrencilerle aynı yolu kullanmasının üzerine veliler ve öğrenciler zor anlar yaşamaya başladı. Durumdan şikayetçi olan vatandaşlar çareyi yolu traktörlerle kapatmakta bulurken, öğrenciler de ellerinde pankartlarla yolda beklediler.

Afyonkarahisar’da tırlara öfkelenen köylüler yolu kapattı VİDEO

"İNSANLARIN CANINI TEHLİKEYE ATIYORLAR"

Vatandaşların korku çerisinde yaşadığını belirten Köy Muhtarı Servet Cirit, “Köyümüz sınırlarında açılan mermer ocakları tonajlı 20 ton yükleyeceği yerde 40 ton yükleyerek yolu işgal ediyorlar. Yolun yakın okul ve köy konağının olmasından dolayı tırların geçişi tehlike arz etmektedir. 5 tane köpek, 2 tane kedi çiğneyerek telef ettiler. Birkaç defa kazaya sebebiyet verdiler. Bunun için köyün yolunu kapatmak zorunda kaldık. Yetkililerden çare bekliyoruz, tırların okul yolundan geçmesini istemiyoruz. Öğrenciler de aynı yolu kullanıyor, köy vatandaşı da aynı yolu kullanıyor ayrıca muhtar odası da yol kenarında olduğu için tırların geçişi aşırı tehlike arz ediyor.

Başka yolda var ama 15-20 kilometreden kaçıp az yakıt yakmak istedikleri için, daha kısa mesafeyi kullanmak istedikleri için birde yüksek tonaj yükledikleri için köy yolunu tercih ediyorlar. 15-20 kilometre için insanların canını tehlikeye atıyorlar. Bu tırların ve tonajlı araçların köy yolundan geçmesini istemiyoruz, güzergah değiştirmelerini istiyoruz. Her gün bir tedirginlik var ve vatandaşlar her gün çocuklarını okula kadar kendileri getiriyor” diye konuştu.





"TIRLARIN GEÇMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Yolu kesen köylü vatandaşlardan Hasan Köksoy ise “Çocukların okula gittiği yerden geçiyorlar. Çocuklarımızın can güvenliği için biz yolu kestik. Buradan tırların geçmemesini istiyoruz. 40 ton 50 ton yük atıyorlar tırlara” dedi.

"ÖZEL ARAZİYİ KULLANIYORLAR"

Köylünün yıllardır koruduğu orman arazisine mermer ocağı açarak ağaçları katledeceklerini iddia eden başka bir köylü vatandaş Kadir Avcı şu ifadeler yer verdi:

“Bütün köy sıkıntı içiresinde, yollarımız çok dar. Dar olduğu için gençlerimiz falan araç kullanırken tırla karşı karşıya gelip kaza yapabilirler. Benim ayrıca arazim var ormana giden yolda. Arazimden izin almadan tırlar geçti. İki gün müsaade ettim ben onlara ama halen daha geçiyorlar. Özel araziyi kullanıyorlar. Ayrıca gördüğünüz bu yeşil ormanları maden çıkarmak için izin çıkartarak ormanlarımız yok edecekler.

Bugüne kadar büyüklerimiz bütün ödemelerini yaptılar, korucu tutarak ormanlarımız bu hale geldi. Yarın madenciler girdiğinde bu ormanlar ağaçlar katledildiğinde ne hale gelir? Bu sene Türkiye’de birçok ormanlarımız yandı, ciğerlerimiz yandı. Onlara bütün herkes yardım ederken burada madenciler bu ormanları nasıl katledebilir? Bu konuda büyüklerimizden biz yardım istiyoruz.” dedi.





"OKULA GİDERKEN ÇOK KORKUYORUZ"

Her gün okula tedirgin gittiklerini belirten Furkan Köksoy isimli ortaokul öğrencisi ise ellerinde pankartlarla, “Tırların bize gelip çarpma ihtimali var, o yüzden kapattık yolları. Okula giderken çok korkuyoruz. Başka yollardan okula gelmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

"TIRLAR HIZLI GELDİĞİ İÇİN KORKUYORUZ"

Başka bir öğrenci Arda Köksoy ise “Korkuyoruz, gidemiyoruz okula ara yollardan geçiyoruz mecbur, sıkıntıdayız. Tırlardan çok hızlı geldiği için korkuyoruz. Çok hızlı geliyorlar” dedi.