Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.501
0.74%
EXEN Coin
11.48
4.26%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Afyonkarahisar'da trafo üzerinde yanmış halde bulundu

    Başmakçı ilçesinde bir kişinin cansız bedeni trafo üzerinde yanmış halde bulundu.
    • İHA
    • 02.12.2020 - 04:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar'da trafo üzerinde yanmış halde bulundu

    Afyonkarahisar’ın.Başmakçı ilçesi Gülistan Mahallesi Soğan Kuyu mevkisindeki yüksek gerilim trafosu üzerinde yanmış erkek cesedini gören vatandaşlar durumu 155'e bildirdi.

    ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

    Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yüksek gerilim trafosundan indirdiği cesedin Başmakçı Sulama Kooperatifinde görevli Süleyman Akoğlan'a ait olduğu öğrenildi.

    Yapılan tetkiklerin ardından Akoğlan'ın cansız bedeni Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Afyonkarahisar da trafo üzerinde yanmış halde bulundu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir