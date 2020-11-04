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    Afyonkarahisar'da tüfekle vurulan köpeğine sarılarak feryat etti

    Afyonkarahisar’a misafirliğe gelen kadının tuvaletini yapmak için bahçeye çıkan köpeği tüfekle vurularak öldürüldü.
    • İHA
    • 04.11.2020 - 17:50
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 20:21
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    Afyonkarahisar'da tüfekle vurulan köpeğine sarılarak feryat etti

    Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Duman köyünde meydana gelden olayda, Antalya'da yaşayan Aliye Kaçmaz ailesini ziyaret etmek için Afyonkarahisar'a geldi.

    Yanında getirdiği labrador cinsi Ateş isimli köpeği bir süre sonra tuvalet ihtiyacı için evin bahçesine çıktıktan hemen sonra silah sesi geldi.

    Sesin geldiği yöne giden Kaçmaz köpeğinin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

    SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Ardından aile üyeleri ile birlikte köpeğe müdahale etmeye çalışan Kaçmaz, hayvanın öldüğünü görünce sinir krizi geçirerek ağlamaya başladı.

    "Ben sensiz ne yaparım oğlum aç gözünü" diyerek feryat eden genç kadını anne ve babası güçlükle sakinleştirebildi. Ölen köpek ailenin uygun gördüğü bir yere gömüldü.

    Afyonkarahisar'da tüfekle vurulan köpeğine sarılarak feryat etti  VİDEO

    Afyonkarahisar da tüfekle vurulan köpeğine sarılarak feryat etti #1

    SERBEST BIRAKILDI

    Olayın ardından ailenin ihbarı ile bölgeye gelen jandarma ekipleri ise hayvanı vurduğu öne sürülen T.A.’yı ifadesi alındıktan sonra serbest bıraktı.

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