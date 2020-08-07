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    Afyonkarahisar'da uyuşturucu tarlası ortaya çıktı

    İki kişinin şüpheli hallerinin ihbar edilmesi üzerine bir gölün kıyısında, uyuşturucu ekili alan bulundu.
    • İHA
    • 07.08.2020 - 12:33
    • Güncelleme : 07.08.2020 - 12:33
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    Afyonkarahisar'da uyuşturucu tarlası ortaya çıktı

    Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki Eber Gölü’nün kenarına, 1.800 adet kenevir ekildiği ortaya çıktı.

    Operasyon, Çay İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapıldı.

    Eber Köyü Çakır Yolak mevkiinde iki şahsın sürekli olarak yüzmek için Eber Gölü'ne girip çıktıklarını gören bölge halkı, şüphelendikleri durumu jandarmaya bildirdi.

    KENEVİR EKİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, gece saatlerinde bölgeye gittiklerinde Eber Gölü kenarında kenevir ekildiğini tespit etti.

    Jandarma ekipleri, ardından kenevirleri ektiği öne sürülen B.G. ve A.K. isimli şahısları gözaltına aldı.

    İMHA EDİLDİ

    Bölgeye ekilen 1.805 adet kenevir ise ekipler tarafından sökülerek imha edildi.
    Gözaltın alınan şahısların adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

    Afyonkarahisar da uyuşturucu tarlası ortaya çıktı #1

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