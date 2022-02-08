Afyonkarahisar'da yakalama kararı olan 3 kişi tutuklandı

Farklı suçlarından haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ülke genelinde yakalama kararı bulunan kişilerin tutuklanmasına yönelik çalışmalar, polis ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

4 SUÇTAN ARANIYORDU

Çalışmalar kapsamında, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu başta olmak üzere 4 farklı suçtan yaklaşık 11 yıl hapis cezası ile aranan Mustafa N., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.





SİLAHLI YAĞMADAN TUTUKLANDI

Silahla yağma suçundan 2 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ile aranan Mustafa Ç. de operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınırken, şahıs ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.