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    Afyonkarahisar'da yasak aşk kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

    Afyonkarahisar'da 25 yaşındaki şahıs karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyle karşılaşınca kan aktı.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 02:07
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 03:10
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    Afyonkarahisar'da yasak aşk kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

    İkili arasında yaşanan tartışma esnasında tüfekten çıkan saçmalarla vurulan ve yasak gönül ilişkisi içerisinde olduğu iddia edilen şahıs hayatını kaybederken diğer şahıs ise yaralandı.

    KAVGADA 1 ÖLÜ, 1 YARALI

    Olay, merkeze bağlı Sülümenli beldesinde meydana geldi. İsmet D., (25) karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Çağrı K., ile beldedeki boş arazide karşılaştı.

    Taraflar arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce İsmet D., aracından aldığı av tüfeği ile Çağrı K.’ye ateş etmek istediği sırada ikili arasında arbede yaşandı. Bu sırada av tüfeğinin ateş alması ile Çağrı K., göğsünden, İsmet D., ise bacağından vuruldu.

    Olayı haber alan Çağrı K.’nin yakınları bölgeye gelerek şahsı kendi araçları ile Çobanlar Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak Çağrı K., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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    JANDARMA OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

    Olayda bacağından vurulan İsmet D., ise çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansı ile üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri ise detaylı bir inceleme yaptı. Ekiplerin özellikle şahısların araçlarını didik didik aramaları dikkatlerden kaçmadı.

    Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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