Afyonkarahisar’da yazılı dövizle dilencilik yaptı

Önüne serdiği ‘yolda kaldım’ yazılı döviz ile dilencilik yapan şahıs, geliştirdiği yeni yöntemle şaşkınlığa sebep oldu.

Afyonkarahisar’ın en işlek bölgelerinden biri olan Dumlupınar Mahallesi Sevgi yolundaki kaldırıma oturan adam, beyaz kağıt üzerine mor renkte büyük harflerle ‘yolda kaldım’ yazdı.

Dövizi önüne seren adam, dilenmeye başladı.

GÖREN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Adamın yerdeki o halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken inandırıcı olması için yanına aldığı valizi de dikkatlerden kaçmadı.

Dövizdeki yazıyı okuyan yayalardan bazıları, yoluna devam ederken bazıları ise merhametlerine yenik düşüp dilenen para verdi.

ZABITA MÜDAHALE ETMEDİ

Kentin en işlek noktasında dilencilik yapan şahsa zabıtanın müdahale etmemesi ise bir başka düşündürücü konu oldu.

Yaklaşık 2 saat boyunca oturduğu yerde dilenen şahsın daha sonra bölgeden ayrıldığı öğrenildi.