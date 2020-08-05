Afyonkarahisar'da zabıta, evinde kenevir yetiştirdi

Evindeki saksıda kenevir yetiştirip cam kavanozlara koyan zabıta ve arkadaşı, polis tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir zabıtanın, evde kenevir yetiştirdiği bilgisi alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adrese baskın düzenledi.

ADRES UYUŞTURUCU YUVASI ÇIKTI

Operasyonda evde yapılan aramalarda 17 saksı içerisinde yetiştirilen 39 kenevir bitkisi, 2 kavanoz içerisinde 69 gram esrar, 4 kağıda sarılı ve kullanıma hazır 13 gram esrar, kavanoz içerisinde 8 gram kenevir tohumu ve kuru sıkıdan bozma tabanca ve şarjör ele geçirildi.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Operasyonda gözaltına alınan zabıta memuru F.D. ile U.D.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.