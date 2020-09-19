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Afyonkarahisar'da zimmetine para geçiren PTT çalışanı tutuklandı

Afyonkarahisar'da zimmetine para geçiren PTT çalışanı tutuklandı

60 kişinin hesabından yaklaşık 3 milyon TL'yi zimmetine geçirip ortadan kaybolan, 2 gün sonra ise polise teslim olan PTT Şubesi'nin 20 yıllık çalışanı, pişman olduğunu söylese de kurtulamadı.