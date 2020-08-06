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- Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Ticari araç, traktörün römorkuna çarptı. Traktörden kopan römork başka bir araca çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı.
- DHA
- 06.08.2020 - 09:56
Dün akşam Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 35'inci kilometresindeki Akharım Kavşağı'nda kaza meydana geldi.
Sinan Kuş'un kullandığı hafif ticari araç, Fehmi Şanal idaresindeki traktörün römorkuna çarptı.
ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ
Çarpmanın etkisi traktörden koparak savrulan römork, aynı yönde seyreden Sinan Taner'in kullandığı otomobile çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kaza sonrası sürücüler Sinan Kuş ve Fehmi Şanal ile birlikte Hira ve Merve Kuş yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
KURTARILAMADI
Durumu ağır olan Sinan Kuş kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi.