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    Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 5 yaralı

    Dinar ilçesinde hafif ticari araç ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
    • AA
    • 05.03.2021 - 22:34
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    Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 5 yaralı

    Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Samet Bolat idaresindeki hafif ticari araç ile Ahmet Çalışkan yönetimindeki otomobil ve İbrahim Çiftkaya idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Denizli kara yolundaki Dörtyol kavşağında zincirleme kazaya neden oldu.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin refüje çıktığı kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Akpınar ve Meltem Akpınar yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Afyonkarahisar da zincirleme kaza: 5 yaralı #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlarda sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Durumu ağır olan sürücülerden Çalışkan ile Çiftkaya, buradaki müdahalelerinin ardından Isparta'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

    Afyonkarahisar da zincirleme kaza: 5 yaralı #2

    Afyonkarahisar da zincirleme kaza: 5 yaralı #3

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