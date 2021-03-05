Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Dinar ilçesinde hafif ticari araç ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Samet Bolat idaresindeki hafif ticari araç ile Ahmet Çalışkan yönetimindeki otomobil ve İbrahim Çiftkaya idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Denizli kara yolundaki Dörtyol kavşağında zincirleme kazaya neden oldu.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin refüje çıktığı kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Akpınar ve Meltem Akpınar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlarda sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücülerden Çalışkan ile Çiftkaya, buradaki müdahalelerinin ardından Isparta'daki özel bir hastaneye sevk edildi.