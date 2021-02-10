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- Afyonkarahisar'daki baba, 16 yaşındaki kızını sokakta bıçakladı
Afyonkarahisar'daki baba, 16 yaşındaki kızını sokakta bıçakladı
Sokak ortasında tartıştığı kızını bıçaklayan baba, tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri tarafından fark edildi. 16 yaşındaki kız, ameliyata alındı.
- DHA
- 10.02.2021 - 16:56
- Güncelleme : 10.02.2021 - 17:03
Öğle saatlerinde Afyonkarahisar'daki İstasyon Caddesi'nde Oktay U. isimli şahıs, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 16 yaşındaki kızı H.U.'yu bıçakla boğazından yaraladı.
Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri, hemen olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı.
Oktay U. çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.
KÜÇÜK KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kan içinde kalan H.U. ise çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyata alındı.
BABANIN SORGUSU SÜRÜYOR
Emniyete götürülen Oktay U.'nun sorgusunun sürdüğü bildirildi.