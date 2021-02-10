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    Afyonkarahisar'daki baba, 16 yaşındaki kızını sokakta bıçakladı

    Sokak ortasında tartıştığı kızını bıçaklayan baba, tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri tarafından fark edildi. 16 yaşındaki kız, ameliyata alındı.
    • DHA
    • 10.02.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 17:03
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    Afyonkarahisar'daki baba, 16 yaşındaki kızını sokakta bıçakladı

    Öğle saatlerinde Afyonkarahisar'daki İstasyon Caddesi'nde Oktay U. isimli şahıs, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 16 yaşındaki kızı H.U.'yu bıçakla boğazından yaraladı.

    Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri, hemen olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı.

    Oktay U. çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

    KÜÇÜK KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

    Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kan içinde kalan H.U. ise çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyata alındı.

    BABANIN SORGUSU SÜRÜYOR

    Emniyete götürülen Oktay U.'nun sorgusunun sürdüğü bildirildi.

    Afyonkarahisar daki baba, 16 yaşındaki kızını sokakta bıçakladı #1

    Afyonkarahisar daki baba, 16 yaşındaki kızını sokakta bıçakladı #2

    Afyonkarahisar daki baba, 16 yaşındaki kızını sokakta bıçakladı #3

    Afyonkarahisar daki baba, 16 yaşındaki kızını sokakta bıçakladı #4

    Afyonkarahisar daki baba, 16 yaşındaki kızını sokakta bıçakladı #5

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