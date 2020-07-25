Afyonkarahisar'daki 'Google' dolandırıcıları tutuklandı

Google'dan aradıklarını iddia edip, reklam bahanesi ile 36 firmayı 1 milyon TL dolandıran çetenin örgüt lideri olan 2 kişi tutuklandı.

İnternet arama motoru olan 'Google’den arıyoruz’ diyerek, internette reklam ve firma isimlerinin üst sıralarda çıkacağı yönünde dolandırıcılık yapan çete ile ilgili soruşturmalar sürüyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcı çetesine operasyon düzenlemişti.

1 MİLYON TL'LİK DOLANDIRICILIK YAPMIŞLARDI

Kendilerini Google güncelleme departmanı veya Google adına faaliyet gösteren şahıslar olarak tanıtıp, 36 firmayı Google üzerinde reklam kaydı oluşturulacağı, iş yerine ait reklamının Google’da üst sıralarda yer alacağı ya da daha öncesinde reklam kaydının olduğunu belirterek yaklaşık 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertilmişti.

10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda Afyonkarahisar ve Hakkari’de 15 ev ve 2 iş yerine baskınlar düzenlendi. Baskınlarda 15 kişi gözaltına alınırken, 10 kişi adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Örgüt lideri oldukları öne sürülen U.D. A.D. M.B. Afyonkarahisar'daki sulh ceza hakimliğince, Y.D. ise Hakkari'deki sulh ceza hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden 6 zanlı ise serbest bırakıldı.



