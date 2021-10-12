Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren öğrencilerin hayalleri yarım kaldı

Okul servisi kazasında hayatını kaybeden öğrencilerden Nisa-İsmail Eser kardeşlerin ailesi, evlatlarının hayallerinden bahsetti.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki minibüs devrilerek 5 öğrencinin ölümüne yol açmıştı.

Sürücü A.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Gözyaşları içinde taziyeleri kabul eden aileler, kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ARACIN KAPISI İPLE BAĞLANMIŞ"

Kazada hayatını kaybeden Nisa ve İsmail Eser'in halası Kadriye Tek, ailece içlerinin yandığını, çok üzgün olduklarını söyledi.

Kazaya karışan servis aracının "çok kötü" olduğunu savunan Tek, "Aracın kapısı iple bağlanıyormuş. Hızlı gidiyormuş. Böyle yolda bu hızla gidilir mi?

"HEMŞİRE, VETERİNER OLMAK İSTİYORLARDI"

Yeğenlerimden Nisa hemşire, İsmail veteriner olmak istiyordu. Birbirlerini çok severlerdi. Hiç ayrılmazlardı. Diğer kardeşimin çocuğu da öldü." dedi.

"KAÇ DEFA SERVİS DEĞİŞSİN DEDİK"

Baba Cemil Eser de küçük oğlunun da aynı servise bineceğini ancak Afyonkarahisar'a annesini getirmeye gittiği için eşinin yanında evde bıraktığını anlattı. Eşinin yalnız kalmaması için küçük oğlunu evde bıraktığını dile getiren Eser, "Oğlumu koydum, 'Annenin yanında kal' dedim. Ne yapayım ben, yandım bittim. Her taraflarım çöktü benim. Zorluklarla büyüttüm. Elimde hiçbir şey yoktu. Kaç defa söyledik, 'servis değişsin' diye." ifadelerini kullandı.

"UYARDIK AMA DİNLEMEDİ"

Ölen çocukların akrabası Keziban Eser de büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti. Servis sürücüsünü daha önce dikkatli olması konusunda uyardıklarını aktaran Eser, "Eşim ile sabah koyun çıkartıyorduk. Servis de buradan geçti. İçinde öğrenci varken servisin kapısı açıldı. Eşim arkasından sürücüye, 'Çocukları öldüreceksin' diye bağırdı. 'Arabaya çocukları bindirdikten sonra inip kapıyı kapatman lazım' dedi. Bizi hiç dinlemeden bastı geçti. 3 gün önce uyarmıştık. Şu an kimse çocuklarını okula göndermiyor." diye konuştu.

ŞOFÖRÜN SAVUNMASI: ANLIK DALGINLIKLA ARACI KAYDIRDIM

Öte yandan A.Ş.'nin jandarmadaki ifadesinde, aracı normal hızda kullandığını savunarak, "Yoldaki mıcırda aracı bir anlık dalgınlık sonucu kaydırdım ve ağaca çarptım." dediği ortaya çıktı.