Çalışlar Köyü'nde 3 saat boyunca süren sağanak yağışlar nedeniyle dereler taştı, salatalık tarlalarında hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çalışlar Köyü’nde etkili olan sağanak yağış, yerini doluya bıraktı.

İHA'nın haberine göre; yaklaşık 3 saat boyunca devam eden sağanak nedeniyle dereler taştı. Köy adeta yok olacak duruma geldi.

Sel nedeniyle birçok küçükbaş hayvan telef olurken, Halil İbrahim Gün isimli bir Çoban’ın ağılının duvarı sel nedeniyle yıkıldı.

50 koyun telef oldu

Yıkılan duvarın altında kalan çobanın ayağı kırılarak yaralanırken, 50 koyunu ise sel sularına kapılarak telef oldu.

Ayağı kırılan çoban tedaviye alındı

Sel sularına kapıldığı düşünülen çoban, 112 ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle yıkılan ağıl duvarının altında bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'daki köy sele teslim oldu ViDEO



Tarlalarda 2 milyonluk hasar oluştu



Öte yandan buğday, arpa, mısır, nohut gibi ekili alanlar tamamen sele teslim olurken salatalık tarlalarında ise yaklaşık 2 milyonluk hasar meydana geldi.Köyde ayrıca birçok tarım aleti sele kapıldı.