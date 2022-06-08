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    Afyonkarahisar'daki 'sosyal medya' sapığı tutuklandı

    Sosyal medyadan çocuk pornografisi içeren videolar paylaşan Y.G., siber suçlar ekibi tarafından yakalandı.
    • 08.06.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 14:08
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    Afyonkarahisar'daki 'sosyal medya' sapığı tutuklandı

    Gelişen teknoloji ile beraber internet kullanımı yaygınlaşmaya devam ediyor.

    Kimi vatandaşlar interneti faydalı şekilde kullanırken kimi sözde vatandaşlar da olumsuz bir şekilde kullanıp topluma rahatsızlık veriyor.

    İHA'nın haberine göre; Afyonkarahisar’da yaşayan bir şahıs, sosyal medya üzerinden farklı kullanıcılara çocuk pornografisi içerikli videolar göndermeye başladı.

    Tutuklandı

    Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. E.U. isimli başka bir sosyal medya kullanıcısına gönderdiği tespit edilen Y.G., operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    Mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Afyonkarahisar daki sosyal medya sapığı tutuklandı #1


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