Afyonkarahisar'daki soygun girişiminin görüntüleri Dinar ilçesinde Ömer Tombuloğlu’na ait kuyumcu dükkanı silahlı bir şahıs tarafından soyulmak istendiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'ndeki Ömer T'ye ait kuyumcuya ismi henüz belli olmayan kasklı, sırt çantalı ve elinde poşetle bir şüpheli girdi.

Silah doğrulttuğu kuyumcu da silahını aldı

Şüpheli, elindeki poşetten çıkardığı kutuyu tezgahın üzerine koydu ve cebinden bir tabanca çıkararak kuyumcu Ömer T'ye doğrulttu.

El işaretleriyle kutuyu gösterip taleplerde bulunan şüphelinin sırt çantasını çıkardığı sırada kuyumcu Ömer T. de tezgahın altından tabancasını eline aldı.

Soyguncu çantasını bırakıp kaçtı

Kuyumcunun tabancasının namlusunu çekip bıraktığını gören kasklı şüpheli, poşet içerisindeki kutusu ile sırt çantasını tezgahın üzerinde bırakarak dükkandan kaçtı.

Kaçan şüphelinin arkasından dışarı çıkan Ömer T, durumu polise bildirdi.

Soygun girişimi güvenlik kamerasında

Olay yerine gelen polis ekipleri, başarısız soygun girişiminde bulunan kasklı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kasklı şüphelinin başarısız olduğu soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)